郝龍斌：2020三顧茅廬請郭台銘出馬

國民黨今天舉辦黨主席選舉電視政見會，首先登場的郝龍斌指出，2020總統大選，郭台銘若能帶領國民黨勝選，他願意三顧茅廬請郭台銘出馬。

郝龍斌認為，國民黨接下來的三大目標分別是先爭取2018勝選，在地方穩住陣腳；培養年輕世代接班；並力拼2020總統大選重返執政。

郝龍斌指出，多項民調顯示，未來只有郭台銘有機會打敗蔡英文，而且郭又有魄力、能重振經濟。「2020總統大選，包括郭台銘在內，誰能帶領國民黨要贏，我就三顧茅廬。」

郝龍斌又說，國民黨一定要改革，黨一定要接受民意，讓更多民意代表與縣市首長進入決策核心。他強調，立院黨團是最重要的監督舞台，要讓中樣的智庫與立院黨團結合發揮戰力，而率領立委的立院黨團總召，要任命為當然副主席。

(中時)