如何買到便宜機票？ 旅遊網站建議這6招
出國旅遊，買機票是一件大有學問的事，因為這會影響你整趟旅程的預算分配，若能在對的時機下訂，就有可能幫自己的荷包省下一大筆錢。旅遊網站《Skyscanner》近來就分享4招，來幫助大家成為精明的旅遊達人。
由於機票的價格是浮動的，在不同的時間點買機票，價差就可能會有顯著的不同，《Skyscanner》就分享如何從觀察機票價格的趨勢，來找到便宜的入手時機。
1、透過機票搜索引擎觀察機票價格趨勢
與其到各家航空公司的網站獲取機票價格，不如到機票搜索引擎，只要輸入出國時間與停留天數，就可直接清楚地一覽各類的機票訊息，且還能進行金額高低的排序，讓你對出遊成本的掌控有更全面的了解。
2、圖表觀察機票價格趨勢更清楚
若出國尚未壓定確切日期，可使用「整個月」機票搜索功能，透過旅遊網站的圖表功能，就能觀察到整月機票價格的趨勢走向，此時就可找到當月最便宜的購票時機。
3、利用低價提醒功能，即時獲得機票價格趨勢變動訊息
許多機票搜索引擎網站皆有價格提醒的功能，網站會紀錄你所瀏覽的出遊目的地，當價格有浮動時，就會予以提醒，從而獲得較便宜的機票。
4、關注機票促銷匯總的相關訊息
許多旅遊網站皆會匯總旅遊相關訊息，定期關注，有時能掌握不少有用的資訊，像是哪一家航空公司促銷力度較大，可持續鎖定，作為出遊的參考。
5、機票折扣波動4折以下可以考慮購買
一般來說，航空公司的票價，每個折扣可銷售的數量約12張，數量最多的是全票價，當每個折扣的機票價格賣完後，就會往上升折扣，建議觀察到機票折扣在4折左右時，就可以入手。
6、一天當中，下午2點購買機票最便宜
大多數的情況，航空公司一天會有3次浮動，從早晨定價，若中午下訂人數少，價格就會向下調整，到傍晚就會開始漲價，因此想買便宜機票的人可鎖定此時間出手。
(中時電子報)
文章來源：《Skyscanner》
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