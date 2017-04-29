廣州將建自行車專道 改善琵洲西區交通

廣州市琶洲西區（互聯網創新集聚區）的建設正如火如荼進行，日前琶洲西區周邊道路工程也進行環境評審批前公示。琶洲西區的9條規劃路將於5月開工建設，預計工期兩年。

作為廣州緊湊型CBD（Central Business District，中心商務區）的代表，琶洲西區的道路系統倡導綠色出行，為自行車設置1.5公尺寬專用道；所有地區均有空橋相連，建立完善、連續的步行系統。

琶洲西區周邊道路工程，將新建9條市政道路，總長度約4.337公里，道路紅線寬度標準段10至30公尺。總投資約24227萬元（人民幣，下同），預計今年5月份開工，2019年3月建成。

而9條規劃路建成後，將形成地塊內部所有的市政道路，為道路兩側企業、地下空間出行的人流、車流提供進出通道，並進一步完善琶洲西區交通運輸。

然而琶洲西區的路網並不非傳統定義的「大馬路」，9條規劃路中最寬的只有30公尺、雙向4車道，規劃五路只有10公尺寬、雙向兩車道。這與琶洲西區欲打造緊湊型CBD，試行小街區理念有關。

(旺報)