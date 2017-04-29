埔里桐花祭熱鬧登場 喫茶賞藝桐趣無窮
2017客家桐花祭～藝桐喫茶野餐趣活動，今（29）日在埔里溪南國小後方桐花大道熱鬧登場，由副縣長陳正昇主持、議員廖志城、王彩雲、林芳妤、文化局副局長張怡芬及埔里鎮公所主秘潘順能都到場參與，今年活動依循古禮舉行祭天儀式，由陳副縣長主祭，過程簡單隆重，活動豐富熱鬧，吸引眾多鄉親扶老攜幼參與。
客家桐花祭活動今天在溪南國小太鼓隊震撼人心的鼓樂聲中拉開序幕，隨後陳副縣長帶領與會貴賓進行祭天儀式，南光國小合唱團以優美的歌聲獻樂，向歷代先民表達敬意，珠仔山社區發展協會、在地舞團、銀髮族也以舞樂演藝桐花映象，並傳唱客家歌謠新風情，過程精彩熱鬧。
陳副縣長在會中表示，埔里鎮約有2萬名客家鄉親，保留不少客家傳統文化、客家文創產業及文創美食，並結合在地產業，淬練出具在地特色的美味佳餚，讓人回味無窮；今年客家桐花祭除延續歷年傳統，展現客家文化及產業的富饒外，更加入傳統祭天儀式，傳承客家硬頸精神，教育下一代認知惜福愛物的環保意識，相當有意義。
現場除有在地文創業者的哈客桐樂會，還有藝桐喫茶彩繪趣活動，參加民眾除可免費獲得品茗杯，還能持杯至會場參展商家免費享用有機嘉寶果醋、金線蓮茶、高山茶等多樣飲品，並親子彩繪品茗杯，18度C也提供德國電動三輪車，讓民眾免費搭乘，熱鬧有趣。
(中時)
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