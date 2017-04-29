建功高中生與「小強」相處1年 獲科展佳作
科展研究什麼才吸睛？新竹市建功高中3名高二學生為製作科展題目，收集27隻令人見了就怕的蟑螂，研究「小強」們的制約行為，相處1年來，發現「溫度」是蟑螂的剋星，雖然未獲首獎，但也成功吸引評審目光，獲動物與醫學科佳作。
校方表示，高二學生張萬安、許育嘉、郭柏辰本身也對小強「毛毛的」，不過基於研究精神，仍試圖研究小強超強的生存能力，起初嚇得班上女同學驚聲尖叫，但久之大夥也習慣了，漸漸發現蟑螂其實不會主動攻擊人。
小強還具備快速的學習能力，放置1黑1白的培養皿在附近，結果喜歡黑暗的小強果然全跑進黑色培養皿，但在底下輕微加熱後，小強立刻意識有危險，再也不往黑處跑。飼養過程中，餵什麼就吃什麼，非常好養，堅強生存力展露無遺。
學生吳嘉輝、周靖棨、劉騏鋒則利用電場與火焰電漿的耦合作用，控制火焰面積和偏折角度，製作另類滅火，由於實驗過程常會產生電弧，不時會被電到，學生笑說，時間一久「常常在比賽誰被電最多次」，最終辛苦獲得肯定，獲物理與天文學科特優。
此外，女學生林宜萱、王綉孋則以「不但不『鏽』且『鋼』強的金屬」，獲工程學科特優,。廖哲暉、陳懷平、謝秉燁「涇渭分明-河川分界的奧妙」，獲地球與行星科學特優。
(中時)
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