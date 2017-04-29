女被甜言蜜語沖昏頭失金 網路男蟲遭判刑
39歲網路男蟲張志遠前科累累，前年6月又透過網路聊天室結識彰化一名熟女，陸續以交際、投資、還債等種種理由開銷向熟女詐得300多萬現金，遭彰化地方法院依詐欺罪累犯，判處有期徒刑1年9月，未扣案犯罪所得307萬餘元全部沒收。
張姓男蟲近日才因一連行騙9女、共詐得1700餘萬，遭台中地檢署依詐欺罪起訴，沒想到他仍不知收斂悔改，前科累累的他在緩刑期間仍持續犯案，在網路上欺騙熟女感情、詐取錢財。
根據判決書，張男上「豆豆聊天室」交友，自2014年7月19日開始佈線，結識鄭姓熟女，先佯稱自己是中國醫藥學院附設醫院外科醫生，兩人透過網聊培養感情與信任感，前年6月起，他陸續以供交際、投資基金、償還借款、母親手術醫藥費、無力付房租及日常生活開銷等各種名目，向女子借錢，鄭女至去年4月初，短短9個多月，前後分60筆、總計匯出315萬9700元給張。
為取信鄭女，張男還會分10次償還8萬9千500元；不過，鄭女雖被張男的甜言蜜語一時沖昏頭，對張男遲未還款仍有所質疑顧慮，私下上網搜尋「張志遠」的名字，竟赫然發現他曾以同樣手法向其他女子詐欺取財，才恍然大悟識破騙局，連忙報案將張男依詐欺罪送辦。
張男坦承犯行，庭訊時自稱五專畢業，並非醫學院畢業，過去曾從事金融業、電信業，確實月入10萬，後因沉迷賭博積欠大筆賭債，逼不得已，才會在網路上專找熟女詐騙。
承審法官認為，張男曾在2011年12月起至2013年8月間，自稱醫師身分並編造應酬費、母親醫藥費等理由而詐騙女子金錢，經士林地院判處1年有期徒刑、緩刑5年確定；沒想到被告在緩刑期間仍不思悔改，繼續採取類似手段詐騙，且並未賠償被害人損失，實可非議，因此判處如上述刑度。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。