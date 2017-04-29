女被甜言蜜語沖昏頭失金 網路男蟲遭判刑

39歲網路男蟲張志遠前科累累，前年6月又透過網路聊天室結識彰化一名熟女，陸續以交際、投資、還債等種種理由開銷向熟女詐得300多萬現金，遭彰化地方法院依詐欺罪累犯，判處有期徒刑1年9月，未扣案犯罪所得307萬餘元全部沒收。

張姓男蟲近日才因一連行騙9女、共詐得1700餘萬，遭台中地檢署依詐欺罪起訴，沒想到他仍不知收斂悔改，前科累累的他在緩刑期間仍持續犯案，在網路上欺騙熟女感情、詐取錢財。

根據判決書，張男上「豆豆聊天室」交友，自2014年7月19日開始佈線，結識鄭姓熟女，先佯稱自己是中國醫藥學院附設醫院外科醫生，兩人透過網聊培養感情與信任感，前年6月起，他陸續以供交際、投資基金、償還借款、母親手術醫藥費、無力付房租及日常生活開銷等各種名目，向女子借錢，鄭女至去年4月初，短短9個多月，前後分60筆、總計匯出315萬9700元給張。

為取信鄭女，張男還會分10次償還8萬9千500元；不過，鄭女雖被張男的甜言蜜語一時沖昏頭，對張男遲未還款仍有所質疑顧慮，私下上網搜尋「張志遠」的名字，竟赫然發現他曾以同樣手法向其他女子詐欺取財，才恍然大悟識破騙局，連忙報案將張男依詐欺罪送辦。

張男坦承犯行，庭訊時自稱五專畢業，並非醫學院畢業，過去曾從事金融業、電信業，確實月入10萬，後因沉迷賭博積欠大筆賭債，逼不得已，才會在網路上專找熟女詐騙。

承審法官認為，張男曾在2011年12月起至2013年8月間，自稱醫師身分並編造應酬費、母親醫藥費等理由而詐騙女子金錢，經士林地院判處1年有期徒刑、緩刑5年確定；沒想到被告在緩刑期間仍不思悔改，繼續採取類似手段詐騙，且並未賠償被害人損失，實可非議，因此判處如上述刑度。

(中時)