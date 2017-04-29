小黃司機救災不落人後 獲頒模範勞工
五一勞動節將至，新竹市29日表揚傑出勞工，共200人獲獎，其中包括2名積極投入救災、交通、社區工作的小黃駕駛，還有悉心照料失智老奶奶的外籍看護工，市長林智堅肯定勞工為社會奉獻不分職業、國籍，力量積少成多，共同為這片土地服務。
獲全國模範勞工的張添運，已有15年駕駛經驗，除協助新竹市汽車駕駛員職業工會，更時常義務幫忙籌辦活動。他還擔任義消協助救災、參加社區巡守隊維護社區安寧，從納莉風災到蘇迪勒颱風，都看得到他在風雨中奉獻的感人畫面。
同為小黃駕駛的曾文欽，從26歲投入迄今已逾38年，但晚婚的他，雖得為小孩開銷打拚，仍不忘回饋社會，20年前加入義勇警察隊，交通尖峰時刻，風雨無阻在光復路上協助交通指揮。
張添運和曾文欽深刻體會人生應知足感恩，多年載客生涯中，遇過形形色色的客人，聽了很多大起大落的人生故事，深感「認真工作才是快樂泉源」，更感謝家人一路陪伴。
來台工作將近4年的「阿努」，是廣大外籍看戶中典範，悉心照顧老年失智的李奶奶，常常說故事給奶奶聽、教奶奶說印尼話，更積極學習台菜，常常煮奶奶喜歡的料理，獲頒模範外籍勞工(家庭類)獎，李奶奶到場為阿努喝采，展現親如一家的好感情。
今市府表揚全國模範勞工、本市模範勞工、績優勞資爭議調解人、模範庇護員工、外籍模範勞工、工會團體模範勞工等，共200獲獎人，另表揚超額進用身心障礙者績優單位，及今年首創的「推動職場工作平權優良事業單位」等22家企業。
(中時)
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