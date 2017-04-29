男子心臟病發 停派出所獲救

桃園市平鎮區44歲黃姓男子因心臟病發，駕車行經宋屋派出所時趕緊停車，警方發現也上前救援。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區44歲黃姓男子，28日晚間駕車行經延平路時，突然心臟病發作，黃男忍痛將車開到宋屋派出所後，倒坐在派出所前。值班員警發現後，發現黃男情況危急，趕緊請救護車前來協助，為黃姓男子救回性命。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，家住中壢區且有心臟病史的44歲黃姓男子，28日晚間21時許，獨自開車行經平鎮區延平路時，突然心臟病發作，將車輛停在派出所門口，下車後倒坐在階梯前。值班警員劉明有正在整理簿冊，便立即起身查看，黃男對著員警指了指自己的心臟，並說了聲「救命」，警方當下認定黃男應該是心臟病發作，除了急招救護車前來支援外，也試圖著讓黃男不要失去意識。

還好救護車火速到達，立即將黃男送醫救治，經過治療，黃男沒有大礙，並由家屬陪同下返家休息。

(中時)