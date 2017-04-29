廣州原創《哪吒》 走進國家大劇院
迎來開業10週年的國家大劇院，首次邀約木偶劇登台演出。慶生主角正是出自廣東省木偶藝術劇院的《哪吒》，該劇目前已走遍各大城市舞台，共有62場商業演出，吸引不同地域的藝術愛好者捧場；賦予傳統木偶劇全新時代審美，同時獲得許多掌聲與好評。
登上國內外舞台的作品是廣州文藝的代表，這些優秀作品的誕生，源於一個城市的擔當與支持，源自本土旺盛的創作活力。世界著名劇目和演出團體的造訪熱情，加上市民大眾的鑑賞品位，展現廣州這個國際大都市日益提升的文化層次。
獨具嶺南特色的木偶劇演出，於4月27日至28日登上國家大劇院舞台，贏得滿堂彩。對於這齣嶺南風的木偶劇，原國家文化部副部長王文章出席觀看演出並盛讚該劇，中國戲劇家協會黨組書記、駐會副主席季國平也表示，這是可以載入史冊的事蹟，尤其是地方的木偶劇院可以走進國家大劇院，非常了不起。
(旺報)
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