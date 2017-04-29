韓國瑜：台大法律幹總統不是腦殘就是心殘
國民黨今天舉辦黨主席選舉電視政見會，講話一向辛辣的參選人韓國瑜嗆說，現在還活著的三個總統，要麼吃香喝辣，要麼貪污，要不就是鬼混，「為什麼台大法律系幹總統不是腦殘就是心殘？」
韓國瑜表示，他年輕的時候，亞洲四小龍老大是台灣，但現在全華人世界最落後的是台灣。去年雅肯亞詐騙集團，今年又有兩百多個台灣人在西班牙涉詐騙被抓，大家都知道全世界詐騙王國竟然是我們台灣，我們的國家生病了受傷了，問題就出在年輕人找工作困難。
韓國瑜強調，現在還有三個總統活著，你們幹了這麼多年幫台灣留下了什麼？「要麼吃香喝辣，要麼貪污，要不就是鬼混，為什麼台大法律系幹總統不是腦殘就是辛殘？」
韓國瑜又指出，2016老百姓投票給民進黨，第一實在是太討厭國民黨投不下去，第二希望帶給台灣好日子。蔡總三年之後要拼連任，你希望綠軍怎麼看你？是要含淚投票還是含笑投票？
(中時)
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