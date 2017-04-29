全美步槍協會 如何讓川普自稱朋友並力挺擁槍？

全美槍枝協會大會公開展出多款自動步槍販售。（圖/美聯社）

被外界稱為美國勢力最大的遊說團體，全美步槍協會（National Rifle Association）今邀請到總統川普（Donald Trump）親臨大會演講，川普在演說中，多次向台下眾多會員表示，自己絕對是大家的「好朋友」，更篤定地表示自己在任期內絕不會限制美國人民的擁槍自由。何以步槍協會力量如此龐大？除了分佈全美超過500多萬名的註冊會員外，競選期間向川普陣營投入3,030萬美元（約9.08億台幣）贊助，都使川普必須在擁槍自由議題上讓步。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，親自前往亞特蘭大，出席全美步槍協會會員大會，美國總統川普除了感謝協會在選舉期間對他的支持，更在演講中多次稱自己是會員們的好朋友，要大家相信他，絕不會在任期內對「擁槍自由」進行干涉或限制。在眾多會員面前，川普更說出，「自由並非由政府賦予，而是上天賦予我們的禮物」，完全符合步槍協會一直以來堅持的第二修正案（The Second Amendment）自由。身為美國最有詮釋的遊說團體，協會在去年大選期間力挺川普到底，並投入約3,030萬美元（約9.08億台幣）的經費贊助他。

親赴全美步槍協會會員大會演說的川普。（圖/美聯社）

全美步槍協會行政副主席韋恩。（圖/美聯社）

創立於1871年的全美步槍協會，是美國的一個非營利性民權組織，也是知名的遊說團體。協會成立之初本只是為了提昇士兵們的射擊技巧，隨著不斷擴張和發展，如今的步槍協會信念核心是支持美國人權法案的第二修正案，並認為持有槍枝，是每個美國公民應該享受的權利，不應由任何政府所限制或反對。手握龐大資金和會員的步槍協會，在資金導向的在美國國會選舉中，封殺所有公開要求限制槍枝自由的候選人，因此讓控管槍枝的法律被弱化。

與川普同日出席大會的德州共和黨參議員克魯茲。（圖/美聯社）

全美步槍協會會員大會中，現場除了手槍外，還有獵槍公開展售。（圖/美聯社）

每年死於槍殺的美國人比例愈來愈高，甫卸任的前總統歐巴馬（Barack Obama）更多次對協會說重話，並藉2012年校園槍擊案之際，通過購買槍枝的限制法令。但諷刺的是，無論是總統、議員或名人出面喊話，或又一次發生嚴重槍擊案，輿論再如要求控管槍枝購買和來源，最終都抵擋不過擁槍派的協會與其政治實力。「（美國）政府將不再對你（擁槍）的權利與自由進行任何干預，相反地，我們將與各位一起維護。」此言一出，協會再一次佔了上風。

(中時電子報)