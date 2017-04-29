少年埔心火車站玩猜拳 輸的跳下月台挨批

桃園市埔心火車站28日有4、5名青少年在月台上等車時，竟以遊戲方式在月台上跳下軌道玩耍。(賴佑維攝)

桃園市埔心火車站28日有4、5名青少年在月台上等車時，竟提議大家猜拳，輸的人跳下月台跨過鐵軌再爬回來。過程被民眾拍下，並投訴媒體。鐵路警察局台北車站中壢派出所表示，民眾的行為已觸犯鐵路法第57條第2項，將可處罰1至5萬元新台幣，目前已積極尋找該名民眾，將請他至所說明。

(中時)