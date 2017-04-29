李易深情對望「她」 六月：能尊重我才是李太太嗎

李易與女兒親密合照，讓老婆六月大吃醋。(圖/本報系資料照)

「六月」蔡君茹和李易這對相差7歲姊弟戀，目前已婚6年育有一雙兒女，而「有女萬事足」的李易，對女兒就如同照顧小公主一般呵護，昨天曬出兩人深情對望的照片，竟讓老婆六月在臉書上大發醋勁。

六月臉書PO上李易父女合照，只見他單手抱起女兒Shinny，眼神深情凝視著寶貝女兒根本不捨離開，嘴巴更微微噘起想吸引注意，而女兒也被他嘟起嘴巴所吸引，左手更是好奇的戳著，父女同享天倫之樂的時刻，彷彿全世界僅繞著兩人旋轉，這讓身為「正宮」的六月也略為吃味，直呼「可以尊重一下我才是李太太嗎」。

對此網友也紛紛留言安慰，「老爸上輩子的情人超可愛的..媽媽認了吧」、「地表最強小三現身」，不過也有網友站在六月這邊，直呼「快抱你兒子來放閃」，兩夫妻不甘示弱比拚，也讓所有人笑翻了。

(中時電子報)