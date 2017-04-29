寶山鄉深井生態園護蛙活動 29日登場

新竹縣寶山鄉公所29日在深井青蛙生態教育園區舉辦護蛙、賞蛙活動，小朋友開心欣賞平日在都市難得看到的多種青蛙。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉公所29日在深井青蛙生態教育園區舉辦護蛙、賞蛙活動，小朋友開心欣賞平日在都市難得看到的多種青蛙。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉公所29日在深井青蛙生態教育園區舉辦護蛙、賞蛙活動，大人小孩都開心欣賞平日在都市難得看到的多種青蛙。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉深井青蛙生態教育園區已成功復育16個品種青蛙。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉深井青蛙生態教育園區佔地近10公頃，目前已成功復育16個品種青蛙。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉公所29日在深井青蛙生態教育園區舉辦護蛙、賞蛙活動，縣長邱鏡淳（左）也聚精會神的欣賞園內成功復育的青蛙。（陳育賢攝）

新竹縣寶山鄉近年致力打造寶山鄉成為1個橄欖鄉、茶花村、生態園等適合人居住的生活圈，更不遺餘力地推動生態保育，為了響應「第9屆世界拯救瀕危青蛙日」，特別於29日在深井青蛙生態教育園區舉辦護蛙、賞蛙活動，吸引大批親子前往參加。

寶山鄉長邱坤桶指出，台灣許多棲地被破壞，加上環境汙染與氣候的變遷，本土「台北赤蛙」的野外族群已幾盡滅絕，寶山鄉深井青蛙生態教育園區，於2001年起開始復育台灣特有種亦有本土蛙界林志玲之稱的「台北赤蛙」，目前已有很好的成果，園區已是青蛙的天堂。

邱坤桶說，青蛙是監測環境好壞的指標性生物，寶山鄉境內有好山好水，期盼藉由拯救瀕危青蛙，打造寶山生態好環境，讓鄉民共同推動生態保育、環境保護，建立宜居生態家園，讓大家一同愛護這片土地。

深井青蛙生態教育園區占地將近10公頃，溼地有2公頃，在農委會水土保持局台北分局協助下，園內闢建了多處的生態池，並且成功復育澤蛙、貢德氏赤蛙、長腳赤蛙、虎皮蛙、牛蛙、腹斑蛙、台北樹蛙、台北赤蛙、小雨蛙、黑眶蟾蜍、樹蟾、面天樹蛙、莫氏樹蛙、白頷樹蛙、斑腿樹蛙、斯文豪氏赤蛙、拉都希氏赤蛙等16種青蛙。

邱坤桶說，有青蛙的地方就是好地方，拯救瀕危青蛙，寶山不落人後，復育青蛙不分你我，歡迎全國民眾前來深井生態園區感受青蛙復育的喜悅，小朋友們也可以前來看看，原來青蛙有這麼多品種。

(中時)