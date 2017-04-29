毒鴛鴦買毒變販毒 警開2槍制伏

警方喝令鍾男下車就逮時，鍾竟倒車衝撞偵防車，警朝其車輪開2槍制伏。(劉宥廷翻攝)

鍾男加速倒車衝撞黑色偵防車的車頭。(劉宥廷翻攝)

43歲鍾姓男子夥同女友及另名男子合夥販毒，高市新興分局鎖定毒鴛鴦住在屏東市，日前南下突襲逮人，鍾男發現遭圍捕，竟倒車衝撞偵防車，警方朝左後輪開2槍，才讓他投降，槍響驚動其女友下樓查看，嚇到癱軟在地；鍾等3人落網，搜出59包海洛因及13包安非他命，全案依毒品、妨害公務等罪送辦。

新興分局偵查隊獲報鍾男承租屏東市瑞光路1間透天厝，並在該處作為販毒據點，藥腳只要上門購毒，會先致電以暗號「見面一下」，通知鍾男外出交易毒品；新興分局與刑事局偵8大隊、屏東分局經過4個多月追查、蒐證，本月26日下午持搜索票到瑞光路查緝。

警方埋伏驚見鍾男開車現身，要接走42歲張姓女友，警見機不可失，火速以偵防車擋住鍾去路，隨即蜂擁而上、大聲喝令鍾下車，但鍾男竟加速倒車衝撞偵防車，刑警當機立斷，朝鍾男車輛的左後輪開2槍，鍾才投降就逮；張女聽聞槍響，趕緊下樓，見狀大批警力將男友制伏，嚇到花容失色、雙腿癱軟，也一併落網。

警方在鍾男車上查獲海洛因59包、安非他命13包，並同步在屏東縣長治鄉逮捕另名40歲鍾姓男共犯；警調查說，鍾男與張女1年多前向同一藥頭買海洛因，進而結識交往，因2人都無業，無法負擔吸毒費用，才又找來同夥鍾男販毒，以每包500元販售，每月獲利約10萬多元。

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(中時)