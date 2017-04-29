美航母與自衛隊 日本海聯合訓練

共同社報導，日本海上自衛隊29日透露，美國海軍核動力航母「卡爾･文森」號和海上自衛隊的護衛艦當天上午至下午，從長崎縣海域對馬海峽進入日本海展開了聯合訓練。此舉目的是日美制衡北韓發射飛彈的行為。該訓練於中午過後結束。

北韓29日清晨5點半左右發射了彈道飛彈，可能落在了北韓內陸地區。以卡爾･文森號為中心的航母戰鬥群預計今後將駛往朝鮮半島附近，與南韓海軍展開訓練。

(旺報)