智慧科技應用展請來日本人氣女優 湧人潮

日本人氣女優伊東千奈美（左起）、櫻井步為「2017春季智慧科技應用展」代言，現場人氣旺。（林欣儀攝）

日本人氣女優伊東千奈美體驗玩虛擬遊戲。(林欣儀攝)

為「2017春季智慧科技應用展」拉抬人氣，又適逢勞動節連續假期，主辦單位除推出勞動節免費參觀優惠，29日還邀日本人氣女優伊東千奈美、櫻井步到展場與民眾互動，現場氣氛搶搶滾，吸引不少民眾搶便宜。

穿著紅色小洋裝的櫻井步與身穿白色洋裝的伊東千奈美，一踏進展場就受到矚目，兩人率先玩起虛擬遊戲，並與民眾互動挑戰「紅白大對抗」。櫻井步表示，台灣綠地、樹林很多，東西又好吃。伊東千奈美則說，覺得台灣街景很漂亮、人又親切，真想多留一陣子。

台中市電腦商業同業公會指出，今年春季智慧科技應用展以電競、輕薄型筆電產品掛帥，其中，微星指定款電競、筆電現場價格下殺9000元，再加上其他優惠，最低省下近萬元；宏碁推出的「大甲媽祈福限定版筆電」還送壓轎金，全台限量僅500台。

慶祝勞動節，主辦單位表示，5月1日當天全場開放免費參觀，這兩天民眾也可持悠遊卡、學生證或加入LINE好友免費進入，今年共有70家廠商、250個攤位展出，消費500元即可兌換贈品、滿5000元更有機會抽價值7萬多元的機車。

(中時)