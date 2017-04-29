北韓：南韓10天出動101艘軍艦侵犯領海
朝中社29日報導，南韓海軍艦船近期頻繁侵犯北韓西部領海，使得這一長期處於緊張的水域面臨新的軍事衝突危險。
朝中社發表述評說，本月以來，南韓方面10天內出動101艘軍艦侵犯北韓領海81次，是今年3月的近兩倍。
述評說，南韓侵犯北韓領海與美韓軍演、美調遣卡爾·文森號核動力航母及密西根號核潛艦等戰略核打擊手段進入半島地區的舉動在時間上相吻合。
文章還說，南韓以打擊非法捕魚爲由，實際是想將其單方面的「北方界線變爲既成事實」。
兩韓在朝鮮半島西部海域的邊界劃分上一直存在分歧。南韓在包括延坪島在內的「西海五島」與北韓西部海岸之間，單方面設定了名爲「北方界線」的海上分界線，但北韓對此不予承認。雙方已多次因此發生海上衝突。
(旺報)
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