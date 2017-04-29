闊別44載 中華醫大首屆校友回娘家

近60位中華醫事科技大學第一屆畢業校友，闊別44年重回母校。(曹婷婷攝)

闊別44載，中華醫大第一屆校友返校開同學會！近60位中華醫事科技大學第一屆畢業校友，闊別44年重回母校，老同學除了興奮打開話閘子憶當年，也對母校進步發展感到榮耀，並相約學校50週年校慶，再一起返校為母校慶生。

中華醫事科技大學的前身中華醫專創校於民國57年，當時有護理助產科、放射科、醫療儀器製造科等3科4個班級，學生約150人，這次來參加同學會的都是第一屆校友，雖然不同科，但當時都在同棟校舍上課，幾乎都認識，感情特別好。

主辦同學會的第一屆校友會會長陳盟俊表示，畢業至今已44年，當年的青春少年如今都已成了阿公阿嬤，儘管歲月不饒人，但同窗5年的情誼依然把大家串連在一起，舉辦第一屆校友同學會的消息經同學們互相聯絡後，近60人報名參加，佔當年畢業校友將近一半。

特別是已經94高齡的主任教官卜詳訓一出現，更讓大家驚喜又感動。為歡迎第一屆校友回娘家開同學會，中華醫大副校長楊堉麟與主任秘書孫逸民代表校方親切接待，並向校友作校務發展簡報，也帶領校友參觀護理臨床技能中心最先進的教學設備，讓不少校友對母校的進步發展感到欣喜，直說現在的學弟妹們太幸福了。

遠從台北南下、護理助產科畢業的蘇綿表示，當年讀書時只有L型兩棟校舍，一樓行政辦公室兼實驗室，二樓教室、三樓是宿舍，如今有十多棟校舍，校園變大變漂亮了，雖然景物已不見，但看到母校如今蓬勃發展感到與有榮焉。

護理長退休的金鳴玉、孫瑪麗感謝當年華醫給她們紮實的教導和學習，讓她們畢業後可以在護理專業領域上盡情發揮，造福病患。

(中時)