948794狂！陳意涵路跑跑上高速公路

陳意涵夜跑跑上高速公路！（圖／取自陳意涵微博）

女星陳意涵近來迷戀運動，包含跑步以及四處倒立等等，不過她昨透露自己在等夜戲時，想說就近跑步，沒想到跟著導航跑步的她，竟然跑上高速公路，驚呆網友，她還自嘲「948794狂！」

陳意涵熱愛跑步，就連拍戲空檔也不放過，她笑稱自己等夜戲時想說衝個8公里，人在基隆的她，看了地圖發現跑到基隆夜市剛好8公里，沒想到跑著跑著竟然跑上高速公路，陳意涵笑稱「地圖設成車啦！」她還自嘲自己「948794狂！」更說不知道會不會登上近來很紅的「狂新聞」，讓粉絲都笑稱女神太可愛。

(中時電子報)