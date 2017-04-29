朝陽科大視傳系教師聯展 17名老師各顯身手

朝陽科大視傳系專任教師推出聯展，各展設計藝術專才。（陳淑芬攝）

朝陽科大教授徐洵蔚展出複合媒材創作「夢系列」作品。（陳淑芬攝）

「朝陽視傳教師聯展」助理教授李其瑋推出「微型積木」創作。（陳淑芬攝）

朝陽科技大學視覺傳達設計系老師不只默默推動教育工作，17名專任教師各顯身手，在屯區藝術中心推出「朝陽視傳教師聯展」，從平面、立體到數位科技創作包括花藝、複合媒材創作，還有立體微型積木，與民眾分享教學、設計及藝術創作成果。

朝陽科大視傳系學生105年首度參加德國紅點設計獎，勇奪8個獎項成績亮眼，背後推手教師群實力堅強，推出「朝陽視傳教師聯展」精彩可期，29日在屯區藝術中心舉行開幕儀式，將展至5月28日。

視傳系系主任陳崑峰表示，視傳系專任教師每2年舉辦校外聯展，發表研究成果及設計藝術創作，今年有17名專任教師參與，發揮各自專長領域推出多元創作，也是與外界溝通交流的管道。

策展人王桂沰教授指出，技職科大重視實務，各領域教師積極投入實務專業研究，在教學導入實務經驗及產學合作成果研究，讓教學更務實，也讓學生體驗設計創作實務。視傳系學生去年首度參加德國紅點設計獎，以專案製作課程成果為主參賽，拿下8個獎項，包括在形象設計類勇奪最佳設計獎。

「朝陽視傳教師聯展」共展出近90件創作，助理教授李其瑋的「微型積木」創作，完成造型組合設計後再以電腦構成修改，完成電影及動漫人物等180隻公仔，鋼鐵人、進擊的巨人等作品在列；教授徐洵蔚則推出複合媒材創作，以油畫、鋁箔及色筆等媒材創作「夢系列」作品，結合現實生活與想像世界呈現實際生活中的真實與虛幻。

(中時)