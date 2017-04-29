朝陽科大視傳系教師聯展 17名老師各顯身手
朝陽科技大學視覺傳達設計系老師不只默默推動教育工作，17名專任教師各顯身手，在屯區藝術中心推出「朝陽視傳教師聯展」，從平面、立體到數位科技創作包括花藝、複合媒材創作，還有立體微型積木，與民眾分享教學、設計及藝術創作成果。
朝陽科大視傳系學生105年首度參加德國紅點設計獎，勇奪8個獎項成績亮眼，背後推手教師群實力堅強，推出「朝陽視傳教師聯展」精彩可期，29日在屯區藝術中心舉行開幕儀式，將展至5月28日。
視傳系系主任陳崑峰表示，視傳系專任教師每2年舉辦校外聯展，發表研究成果及設計藝術創作，今年有17名專任教師參與，發揮各自專長領域推出多元創作，也是與外界溝通交流的管道。
策展人王桂沰教授指出，技職科大重視實務，各領域教師積極投入實務專業研究，在教學導入實務經驗及產學合作成果研究，讓教學更務實，也讓學生體驗設計創作實務。視傳系學生去年首度參加德國紅點設計獎，以專案製作課程成果為主參賽，拿下8個獎項，包括在形象設計類勇奪最佳設計獎。
「朝陽視傳教師聯展」共展出近90件創作，助理教授李其瑋的「微型積木」創作，完成造型組合設計後再以電腦構成修改，完成電影及動漫人物等180隻公仔，鋼鐵人、進擊的巨人等作品在列；教授徐洵蔚則推出複合媒材創作，以油畫、鋁箔及色筆等媒材創作「夢系列」作品，結合現實生活與想像世界呈現實際生活中的真實與虛幻。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。