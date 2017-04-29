南韓嚴批北韓射彈 必將嚴懲

韓聯社報導，南韓政府30日以外交部發言人名義發表評論，強烈譴責北韓29日在半島東部海域試射1枚彈道飛彈，表示北韓將面臨嚴厲懲罰措施。

評論指出，北韓再次射彈顯然是對聯合國安理會決議的公然挑釁，給國際社會和平與穩定造成威脅。若北韓繼續拒絕實現半島無核化，不斷發起挑釁，將面臨嚴厲懲罰措施。

評論還稱，面對北韓不斷挑釁，韓方將進一步加強與國際社會合作，增強韓美對北韓延伸威脅力量。韓方還將基於牢固的韓美聯合防衛態勢，堅定不移地維護國民與國家安全。

(旺報)