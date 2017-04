權威英文字典為「果粉」加新詞 例句酸到破表！

《韋氏大字典》最近為果粉加新詞,用「Sheeple」來稱這些人,意思是如同「羊群效應」般,從眾容易受他人影響,順從潮流。左為羊群示意圖(達志影像/shutterstock提供)、右為蘋果官網iPhone 6 Smart Battery Case 截圖。

引領科技潮流的蘋果(Apple),每每推出新產品總引起許多人瘋狂追逐,達到一種誇張的品牌崇拜,外界就用「果粉」來形容這些消費者。如今,美國權威英文辭書《韋氏大字典》(Merriam-Webster)就特別針對果粉現象加新詞,來指涉其盲目順從潮流的行為。

《韋氏大字典》最近為果粉加新詞,用「Sheeple」來稱這些人,意思是如同「羊群效應」般,從眾容易受他人影響,順從潮流。而更妙的是,其所列出的例句更是酸度破表,「Apple為耗電的iPhone 推出一個新的電池手機殼─這些果粉仍會開心地掏出99美元來買此醜陋突出的外殼。(Apple’s debuted a battery case for the juice-sucking iPhone—an ungainly lumpy case the sheeple will happily shell out $99 for.)」

事實上,「Sheeple」這個字是由「sheep」(羊)和「people」(人們)所組合而成,過去常被使用在政治相關議題中,帶有貶義,諷刺群眾就跟羊一樣,只會盲目跟著羊群走,沒有自我的主見;如今《韋氏大字典》將其指涉果粉,不少人皆覺得格外貼切。

(中時電子報)