權威英文字典為「果粉」加新詞 例句酸到破表！
引領科技潮流的蘋果（Apple），每每推出新產品總引起許多人瘋狂追逐，達到一種誇張的品牌崇拜，外界就用「果粉」來形容這些消費者。如今，美國權威英文辭書《韋氏大字典》（Merriam-Webster）就特別針對果粉現象加新詞，來指涉其盲目順從潮流的行為。
《韋氏大字典》最近為果粉加新詞，用「Sheeple」來稱這些人，意思是如同「羊群效應」般，從眾容易受他人影響，順從潮流。而更妙的是，其所列出的例句更是酸度破表，「Apple為耗電的iPhone 推出一個新的電池手機殼─這些果粉仍會開心地掏出99美元來買此醜陋突出的外殼。（Apple’s debuted a battery case for the juice-sucking iPhone—an ungainly lumpy case the sheeple will happily shell out $99 for.）」
事實上，「Sheeple」這個字是由「sheep」（羊）和「people」（人們）所組合而成，過去常被使用在政治相關議題中，帶有貶義，諷刺群眾就跟羊一樣，只會盲目跟著羊群走，沒有自我的主見；如今《韋氏大字典》將其指涉果粉，不少人皆覺得格外貼切。
(中時電子報)
文章來源：《韋氏大字典》
關鍵字：果粉
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