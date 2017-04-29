玄奘之路戈壁挑戰賽 東大今授旗
「玄奘之路國際商學院第12屆戈壁挑戰賽」將於5月在甘肅展開，東海大學今年有12名戈友挑戰，為他們打氣，校方29日特別舉辦授旗儀式，透過儀式交流過去挑戰玄奘之路的經驗，並給予將參加選手祝福，氣氛熱絡。
今天的授旗儀式在東海大學無限定打擊樂團的鼓聲中展開，東海大學校長王茂駿將隊旗交給戈12領隊顏世榮，緊接著，管理學院院長林修葳帶領第9、10、11屆戈友祝福今年的代表隊，為他們加油打氣。
東海大學指出，今年參加戈壁挑戰賽的「東海戈12」成員包括顏世榮、建築師葉錦榮及林源豐、徐政良等12人，他們之中有多人是第二次參加。隊長葉錦榮說，這段路是當年玄奘取經路程中最艱難的一段路，將秉持東海校訓 求真、篤信、力行」信念去挑戰。
「玄奘之路戈壁挑戰賽」總賽程117公里，是從敦煌瓜州的阿育王寺出發，挑戰者將穿越戈壁，接受自然環境的嚴峻考驗，路程中地形多變，包含有沙漠、戈壁、鹽鹼地及丘陵等，參賽者必須挑戰超越極限的生死歷程，直到抵達終點敦煌瓜州的廣顯驛。
(中時)
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