支持謝霆鋒餵名嘴吃屎 狄波拉：我兒子EQ高
謝霆鋒與王菲上演世紀復合至今已3年，先前兩人還被網友直擊在機場親親，可證戀情甜蜜蜜，沒想到近日大陸娛樂名嘴宋祖德竟大爆料兩人早分手，還稱錯了就吃400克狗屎，昨(28日)謝霆鋒幽默PO照催對方快實現諾言，晚間狄波拉現身公開活動，也力挺謝霆鋒說：「我兒子EQ很高啦！」
謝霆鋒昨逗趣在臉書PO出自己拿著狗屎造型餅乾的照片，公開喊話宋祖德要「說到做到」，「時間到了要吃屎，本周末《鋒味》吃屎」，順勢為他麵包店的限量快閃商品宣傳，晚間謝霆鋒母親狄波拉出席晚宴，問兒子是否真跟王菲分手，她回應自己沒用網路，不太清楚這些東西，但從朋友口中知道這個傳聞。
狄波拉更說：「錯誤的東西不要放大，很快就會過去了」，記者告知她謝霆鋒特製了狗屎餅乾嗆宋祖德，狄波拉表示：「我兒子EQ很高啦！做媽媽的，兒子做什麼都支持！」而今上午謝霆鋒再PO照，透露：「真的沒想到我們的『K9米田共』巧克力快閃商品這麼受大家歡迎！賣完就沒了，要買的趁早！」
(中時電子報)
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