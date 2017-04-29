硬抝川普沒說「拒接電話」侯漢廷諷綠

總統蔡英文。（資料照，劉宗龍攝）

大陸國家主席習近平（右）與美國總統川普在美國佛羅里達州海湖莊園散步。（新華社）

蔡英文總統接受《路透》專訪時，表示不排除與美國總統川普再通電，相隔不到12小時，川普一句「不想給習近平添麻煩」，打臉蔡英文。有媒體報導，口譯哥跳出來怒斥《路透》翻譯曲解，英文報亂報英文，也有其他媒體為蔡緩頰。新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書諷刺「特定媒體還要雞蛋挑骨頭硬挑『川普原文沒有說出拒接電話幾個字』。楊冪也沒說不愛我，好嗎？」

美國總統川普27日直接拒絕蔡英文總統所提雙方再通話建議。川普稱，中國國家主席習近平是一個「非常好的人」，表示他不想在北京展現有意協助遏止北韓之際，為習近平添麻煩。

新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書表示，川普現階段不可能跟蔡英文通話的意思已經很明顯。特定媒體還要雞蛋挑骨頭硬挑『川普原文沒有說出拒接電話幾個字』。楊冪也沒說不愛我，好嗎？

侯漢廷說，現實的困境是，台灣的出路，取決於老共與老美的關係。川普不會管台灣人的死活，台灣人要嘛是跟老共打一仗，奇蹟地成為獨立國家，變得跟南韓一樣，持續當美國圍堵中國大陸的看門狗，無權決定部屬薩德，還得自己掏錢。

第二條出路，就是台灣人團結起來，兩岸關係和平發展，爭取在既有的民主自由基礎之上，與大陸展開協商。美國日本不會打台，菲律賓與越南也不敢欺負我們。理念沒有高下之分，兩條都是愛台。

國民黨文傳會副主委洪孟楷也在臉書表示，蔡政府提出不排除與美再通電話，遭川普直接回絕，被認定為「麻煩製造者」，不肯面對只想找下台階，身邊還有人跳出直接怪罪到是路透社的翻譯問題！這種千錯萬錯都是別人的錯、反正蔡女皇英明絕對不會有錯的心態，只怕神仙下凡也無法救救蔡英文了！

洪孟楷分析，首先，外媒訪問元首絕對都會先提供題綱，難道總統府沒有準備嗎？如果真的是訪談中順著繼續提問的問題，難道蔡英文不是講出心裡話嗎？而最關鍵的是，當路透社的新聞刊登後，如果真覺得蔡總統回答不妥，或是路透社翻譯不當，總統府有第一時間跳出來修正或抗議嗎？

洪孟楷說，沒有！就說明了根本不存在翻譯不精準、或是路透社報導錯誤。再假設，如果不是川普不到24小時就回應打臉蔡英文，民進黨是會有人跳出來說是翻譯錯誤？還是出來大讚蔡英文有guts有機會與川普再通電話？答案不言而諭。

(中時電子報)