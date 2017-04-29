台灣大道路面龜裂 3.5公里擇要刨鋪

台灣大道沙鹿至梧棲段年久失修，立院副院長蔡其昌（右三）邀公路總局會勘。（陳淑娥攝）

台灣大道沙鹿至梧棲段年久失修，路面老化龜裂影響行車安全，立院副院長蔡其昌邀公路總局會勘，將進行全長3.5公里的擇要路面刨鋪，第一標施作已完成發包，近期將施工，工程經費2330萬元，預計5月下旬竣工。

蔡其昌表示，台灣大道是台中市貫穿東西的主要幹道，也是來往市區與海線地區的交通樞紐，許多里長反應路面老化龜裂，險象環生亟待改善，第一期爭取2000多萬元經費，把路況最差的部分先整平，第二期針對慢車道著手，全部經費預估3900多萬元，盼把台灣大道用路安全問題一併解決。

里長指出，台灣大道經年車輛奔馳，長年路面龜裂凹凸不平，快車道出現多處裂縫，慢車道則有陸續修補後造成不平整路面，使得車禍頻繁，一個月就有好幾件交通意外。

公路總局表示，台灣大道臨港路至沙鹿陸橋工區段，全長約3.5公里，已列入106年台12線沙鹿陸橋以西路段改建工程，修復路段人手孔蓋已完成下地，路面刨鋪預計近期施工，5月下旬竣工。公路總局指出，第二標施作沙鹿陸橋以東路段，配合沙鹿陸橋完工期程，整體辦理路面修復，針對里長反映部分慢車道未列入改善路段，如有需要將在第二標另案辦理改善。

(中時)