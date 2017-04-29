看不見盡頭的西域 解憂紫色新疆
有句話這麼說道，「不到新疆不知中國之大，不去伊犁不知新疆之美」。新疆謂為瓜果之鄉盛名，有豐沛高山冰川雪水、獨特氣候，境內少數民族數眾多，充滿異國人文光采，尤其每每春夏交際之間，綠意盎然、百花綻放，伊犁河地區也將幻化為媲美「普羅旺斯」的紫色解憂世界。
方圓數里，沿著伊犁河谷一路向東，從塞里木湖、果子溝大橋、巴音布魯克草原、天鵝湖、到九曲十八彎，碧綠如毯的山頭峰峰相連，滿山遍野盡是繽紛野花、薰衣草花海。塞里木湖是新疆海拔最高、面積最大的高山地塹湖，形成於七千萬年前的喜馬拉雅山造山運動時期，猶似一抹玉石鑲嵌在天山腹地，閃耀湛藍湖光水色。
早在兩千多年前，張騫出使西域穿越新疆一帶高原冰峰，開拓東起長安、西達羅馬的古絲綢之路；如今，伊犁是被譽為「中國薰衣草之鄉」的夢幻國境，中國境內九成薰衣草產量出自於此，種植數量與法國普羅旺斯、日本北海道富良野地區位居全球前三大產地，當地每年六月會於主要城市之一的霍城舉辦薰衣草文化旅遊節，在悠悠薰衣草紫色花海中，微風輕拂、陣陣清香沁人。
(中時電子報)
關鍵字：中國新疆伊犁薰衣草
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