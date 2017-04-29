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看不見盡頭的西域 解憂紫色新疆

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/綜合報導
伊犁河谷種植薰衣草的歷史近50年，與法國的普羅旺斯、日本的北海道處於同一緯度帶，氣候條件和土壤條件非常相似，是世界三大薰衣草種植地之一。(圖/新華社)
伊犁河谷種植薰衣草的歷史近50年，與法國的普羅旺斯、日本的北海道處於同一緯度帶，氣候條件和土壤條件非常相似，是世界三大薰衣草種植地之一。(圖/新華社)
伊犁被譽為「中國薰衣草之鄉」，每年收穫季節時，薰衣草、薄荷、留蘭香、迷迭香、羅馬甘菊、大馬士革玫瑰等種種名貴香料，讓河谷飄散出迷人的芳香氣味。(圖/新華社)
伊犁被譽為「中國薰衣草之鄉」，每年收穫季節時，薰衣草、薄荷、留蘭香、迷迭香、羅馬甘菊、大馬士革玫瑰等種種名貴香料，讓河谷飄散出迷人的芳香氣味。(圖/新華社)
每每春夏交際之間，綠意盎然、百花綻放，伊犁河地區也將幻化為媲美「普羅旺斯」的紫色解憂世界。
每每春夏交際之間，綠意盎然、百花綻放，伊犁河地區也將幻化為媲美「普羅旺斯」的紫色解憂世界。(圖/shutterstock提供)

有句話這麼說道，「不到新疆不知中國之大，不去伊犁不知新疆之美」。新疆謂為瓜果之鄉盛名，有豐沛高山冰川雪水、獨特氣候，境內少數民族數眾多，充滿異國人文光采，尤其每每春夏交際之間，綠意盎然、百花綻放，伊犁河地區也將幻化為媲美「普羅旺斯」的紫色解憂世界。

方圓數里，沿著伊犁河谷一路向東，從塞里木湖、果子溝大橋、巴音布魯克草原、天鵝湖、到九曲十八彎，碧綠如毯的山頭峰峰相連，滿山遍野盡是繽紛野花、薰衣草花海。塞里木湖是新疆海拔最高、面積最大的高山地塹湖，形成於七千萬年前的喜馬拉雅山造山運動時期，猶似一抹玉石鑲嵌在天山腹地，閃耀湛藍湖光水色。

春訪伊犁，每年三、四月間，野杏花陸續綻放，遊客騎著馬在千年遺存的原始杏花溝暢遊。(圖/新華社)
春訪伊犁，每年三、四月間，野杏花陸續綻放，遊客騎著馬在千年遺存的原始杏花溝暢遊。(圖/新華社)

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早在兩千多年前，張騫出使西域穿越新疆一帶高原冰峰，開拓東起長安、西達羅馬的古絲綢之路；如今，伊犁是被譽為「中國薰衣草之鄉」的夢幻國境，中國境內九成薰衣草產量出自於此，種植數量與法國普羅旺斯、日本北海道富良野地區位居全球前三大產地，當地每年六月會於主要城市之一的霍城舉辦薰衣草文化旅遊節，在悠悠薰衣草紫色花海中，微風輕拂、陣陣清香沁人。

(中時電子報)

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關鍵字：中國新疆伊犁薰衣草
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