100萬元助弱勢 孩童在賽車場體驗飆速直呼：超刺激！

聯合慈善活動邀請弱勢乘坐「圓夢taxi」，讓受贈單位孩子體驗賽車場疾速魅力。（陳淑娥攝）

聯合慈善活動邀請弱勢乘坐「圓夢taxi」，讓受贈單位孩子體驗賽車場疾速魅力。（陳淑娥攝）

聯合慈善活動邀請弱勢乘坐「圓夢taxi」。（陳淑娥攝）

聯合慈善活動吸引許多超跑車迷共襄盛舉。（陳淑娥攝）

逾50輛超跑令車迷大飽眼福。（陳淑娥攝）

100萬元助弱勢！大家功德會與馬卡龍車隊，29日在麗寶賽車場舉行聯合慈善活動，邀請弱勢一同乘坐「圓夢taxi」，受贈單位孩子們體驗賽車場魅力，直呼超刺激，車隊展出逾50部珍藏超跑，並號召攤商團體義賣做公益，預計將募集100萬元，全數捐給6個慈善團體。

馬卡龍車隊會長嚴安禎表示，「圓夢taxi」特別安排與德國紐柏林賽道同款的賽道計程車「Ring Taxi」，讓孩子體驗賽車場的疾速魅力，而預計募得的100萬元，將全數捐給6個單位，包括台中市惠明盲童育幼院、雲林縣私立信義育幼院等，希望聚集小眾之力幫助社會上的弱勢。

信義育幼院高一生林同學，搭成「圓夢taxi」顯得雀躍不已，他說，第一次在賽道上體驗飆速，前一天晚上非常期待，下車後直呼很刺激；國一生曾同學是一位運動健兒，喜歡挑戰速度，她則是說，「再快一點會更過癮！」文同學拿著平板紀錄精彩畫面，隨著刺激過彎抓不穩，平板險些飛出去。

超過50部超跑今天齊聚麗寶賽車場，嚴安禎表示，保時捷、法拉利、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、麥拉倫等名車，總市價超過5億的免費車展十分吸睛，並號召攤商為弱勢團體義賣做公益，募款受贈儀式、「圓夢taxi」、路跑及音樂晚會等一連串精彩活動，將麗寶賽車場點綴的樂鬧非凡。

(中時)