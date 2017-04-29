100萬元助弱勢 孩童在賽車場體驗飆速直呼：超刺激！
100萬元助弱勢！大家功德會與馬卡龍車隊，29日在麗寶賽車場舉行聯合慈善活動，邀請弱勢一同乘坐「圓夢taxi」，受贈單位孩子們體驗賽車場魅力，直呼超刺激，車隊展出逾50部珍藏超跑，並號召攤商團體義賣做公益，預計將募集100萬元，全數捐給6個慈善團體。
馬卡龍車隊會長嚴安禎表示，「圓夢taxi」特別安排與德國紐柏林賽道同款的賽道計程車「Ring Taxi」，讓孩子體驗賽車場的疾速魅力，而預計募得的100萬元，將全數捐給6個單位，包括台中市惠明盲童育幼院、雲林縣私立信義育幼院等，希望聚集小眾之力幫助社會上的弱勢。
信義育幼院高一生林同學，搭成「圓夢taxi」顯得雀躍不已，他說，第一次在賽道上體驗飆速，前一天晚上非常期待，下車後直呼很刺激；國一生曾同學是一位運動健兒，喜歡挑戰速度，她則是說，「再快一點會更過癮！」文同學拿著平板紀錄精彩畫面，隨著刺激過彎抓不穩，平板險些飛出去。
超過50部超跑今天齊聚麗寶賽車場，嚴安禎表示，保時捷、法拉利、藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、麥拉倫等名車，總市價超過5億的免費車展十分吸睛，並號召攤商為弱勢團體義賣做公益，募款受贈儀式、「圓夢taxi」、路跑及音樂晚會等一連串精彩活動，將麗寶賽車場點綴的樂鬧非凡。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。