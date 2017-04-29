高雄4校長「觀課」教南海議題 學生：以後都讓校長教好了
因應新課綱變革，高市教育局鼓勵校長參與備課，29日在中正高中舉行「海洋教育校長觀課」活動，由4位高中校長針對「南海地緣政治與經濟」主題授課，學生首次上校長的課，普遍覺得深入淺出、很有趣，「以後都讓校長上課好了！」
高雄市瑞祥高中校長林香吟、中正高中校長高瑞賢、福誠高中校長蘇清山及小港高中校長陳建民今天親自上台授課，吸引高雄女中、瑞祥高中、前鎮高中、中正高中、福誠高中、小港高中近40名學生前來「捧場」聽課。
「南海面積有台灣上百倍，開採的石油，可以讓台灣使用超過666年！」校長們用圖片、影片搭配有獎徵答，介紹南海的經濟價值及戰略位置，讓學生們輕鬆了解南海爭議起因；也有校長透過地圖演變，向學生講述高雄歷史發展。
小港高中學生鍾儀真說，以前從來沒上過校長的課，對校長們講課時堅定、清楚的台風印象深刻；中正高中同學們也表示，校長授課幽默風趣，讓課程內容變得有趣，沒想到教南海情勢的課堂上竟會充滿笑聲。
高市教育局長范巽綠指出，校長透過教學說課、觀察、回饋等方式，交流共學，體現「自發、互動、共好」價值，教育局今年至今在13所國中小與高中，舉行13場校長公開觀課，近期還將再辦4場，盼激勵教師教學活力，為新課綱注入能量。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。