高雄4校長「觀課」教南海議題 學生：以後都讓校長教好了

高雄舉辦校長觀課活動，由高中校長親自備課、上台講「南海地緣政治與經濟」，獲學生好評。（高市教育局提供）

因應新課綱變革，高市教育局鼓勵校長參與備課，29日在中正高中舉行「海洋教育校長觀課」活動，由4位高中校長針對「南海地緣政治與經濟」主題授課，學生首次上校長的課，普遍覺得深入淺出、很有趣，「以後都讓校長上課好了！」

高雄市瑞祥高中校長林香吟、中正高中校長高瑞賢、福誠高中校長蘇清山及小港高中校長陳建民今天親自上台授課，吸引高雄女中、瑞祥高中、前鎮高中、中正高中、福誠高中、小港高中近40名學生前來「捧場」聽課。

「南海面積有台灣上百倍，開採的石油，可以讓台灣使用超過666年！」校長們用圖片、影片搭配有獎徵答，介紹南海的經濟價值及戰略位置，讓學生們輕鬆了解南海爭議起因；也有校長透過地圖演變，向學生講述高雄歷史發展。

小港高中學生鍾儀真說，以前從來沒上過校長的課，對校長們講課時堅定、清楚的台風印象深刻；中正高中同學們也表示，校長授課幽默風趣，讓課程內容變得有趣，沒想到教南海情勢的課堂上竟會充滿笑聲。

高市教育局長范巽綠指出，校長透過教學說課、觀察、回饋等方式，交流共學，體現「自發、互動、共好」價值，教育局今年至今在13所國中小與高中，舉行13場校長公開觀課，近期還將再辦4場，盼激勵教師教學活力，為新課綱注入能量。

(中時)