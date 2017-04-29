清酷貪庸循 從《人民的名義》看大陸官場

在電視劇《人民的名義》中飾演反貪局長侯亮平的大陸演員陸毅。（圖/大陸網站）

剛剛完結的大陸反貪腐電視劇《人民的名義》，不僅創下近期來收視率最高的紀錄，更在社群網路上引發廣大討論和迴響，劇中的官員類型，也成為網友們茶餘飯後的焦點。這部根據真實案例改編的電視劇，很大部份也反映出當前的大陸官場現狀，更有網友認真分析，將官員分為清酷貪庸循5種類別，讓電視劇不僅是娛樂，也是一個教育的材料。

第一種「清官」，在電視劇中以退休老官員陳岩石為例，清廉自持並剛正不阿，一輩子克己奉公的他，任上打擊貪腐和惡習，到了退休後，賣掉分配到的房產，將賣房所得捐出，住進養老院，被視為官員中「清流」，無論在官場或民間都能維持極高的聲望。與陳相似的則是「能吏」，深知官場之道並善於解決問題，面對上下層級都能保持良好關係，卻又不會過偏激或逢迎拍馬屁，以沙瑞金為例，是官場中前途不可限量之人。

京州市公安局局長趙東來，由丁海峰飾演。（圖/大陸網站）

被稱為「酷吏」的李達康書記，由著名演員吳剛飾演。（圖/大陸網站）

第二種叫「酷吏」，仗義公平但手段嚴酷，雖受民間歡迎，卻極容易得罪同僚、長官和部屬們，在人和上絕對不及格，這類人則以市委書記李達康為例，做事不顧後果，嫉惡如仇且霸道的個性，往往成為最終背黑鍋的犧牲者。編劇周梅森曾說過，李達康的原型是前雲南省委副書記仇和，過去在江蘇宿遷和雲南任職期間，大刀闊斧改革，並讓地方的經濟好轉，但最後卻因貪腐鋃鐺入獄，讓兩地民眾不勝唏噓。

劇中負責反貪任務的政法委書記高育良，由張志堅主演。（圖/大陸網站）

被視為「寒門貪官」的漢東省公安廳廳長祁同偉，是由名演員許亞軍飾演。（圖/大陸網站）

第三種則是「貪官與庸官」，雖然貪官的形象往往是人人喊打，但卻有一種「寒門貪官」的結局讓觀眾感到不捨，漢東省公安廳廳長祁同偉就這種類型，出身農村、透過高考進入大學和官場，拼博多年卻仍只是芝麻小官，為了生計選擇走上攀親拍馬之路，從緝毒英雄最終成了貪官，夾在權貴之間鬥爭下，最終只能選擇自我了斷。而與貪官同時並存的則是「庸官」，奉行「少做少錯、多做多錯」的準則，雖不貪也不壞，但卻讓風氣成為一灘死水。

集結眾多資深演員的當紅大陸電視劇《人民的名義》。（圖/大陸網站）

過往大陸反貪劇內容經常流於形式，收視率不佳、觀眾更不買單；而這部《人民的名義》，揉合眾多貪腐父子檔、官二代、小人物與不公平的情節，配合眾多資深演員的演技，不僅觸動眾多觀眾的心理，也因為劇中小人物的故事，讓更多觀眾更能帶入自身經驗，成為劇中的角色之一，這是過往反貪劇所做不到的。

(中時電子報)