籃球》引爆籃球暑期訓練營 7月6地開跑
喊出「夢想飛翔、變得更強」的引爆籃球暑期訓練營，將於7月分別在台北、板橋、新竹、竹北、台中與高雄6地登場，將依照年齡族群進行分級，針對9到12歲、13到15歲、16歲以上與女生限定場，量身打造不同強度的訓練。
今年引爆籃球暑期訓練營將從7月3日開跑，分別在台北市強恕高中、新北市板橋運動中心、新竹市光復中學、竹北市東興國小、台中市東山高中與高雄市三民家商等地進行不同梯次與組別的訓練課程。
引爆籃球暑期訓練營師資陣容更是豪華，除了總教練許皓程親自領軍，包含楊哲宜、范耿祥、王志群、李伯倫、沈欣漢、靳智翔等國內各級教練，更有洪志善、葛記豪、陳世念、吳永仁、施顏宗、岳瀛立、成力煥等SBL球星坐鎮。
詳細報名梯次時間與組別，請上「EMPOWER引爆運動訓練」官方網站查詢，無論哪個年齡層級，引爆籃球暑期訓練營都把學員視為專業的籃球員，教的絕不僅是個人技巧，而是從訓練當中，讓每個學員體驗職業級訓練方式。
(中時電子報)
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