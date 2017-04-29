異鄉遊子返鄉祭祖 馬公警熱心協尋先人遺骨

27日早上8時許，一位洪姓民眾急忙至馬公分局隘門派出所報案請求警方協助。洪民稱其為澎湖子弟，因工作關係離鄉赴臺發展，又因工作繁忙，已有多年不曾返澎，因先人遺骨尚埋葬於澎湖，故特地返澎欲祭祀並將先人遺骨重新撿骨。

但因多年不曾回澎，事過境遷，洪民回到先前埋葬先人的墓地，卻發現墓地早已不見，經僱請挖土機開挖，現場亦僅尋獲殘留之少許破瓦殘骸，先人遺骨也不知去向，遂焦急尋求警方協助。

隘門派出所值班警員陳瑞融獲報後，立即陪同洪民前往原墓地察看，並獲知該地已轉賣，陳員隨即探詢新地主並與地主取得連繫，惟新地主表示該地是透過仲介購買，當初購買時並沒有也不知道該處有墓地；警員陳瑞融隨即轉而向當初土地買賣的仲介探詢，仲介公司僅表示因該地為多位地主共有合賣，不知道該墓地是哪位地主之祖先，當初只是依委託書尋求買方，也不知道原墓地遷往何處？

眼見相關線索終斷，陳員遂轉而找尋當初處理該墓地之殯葬業者，進而透過殯葬業者得知處理墓地的委託人並取得連繫，最後終於得知洪民先人遺骨已被遠房親戚遷移到林投生命紀念館。洪姓民眾得知先人遺骨的下落後，再三感謝警方鍥而不捨的協助，讓他終於放下心中多年的圭礙。

獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親；警員陳瑞融除溫暖了返鄉遊子的心，更體現了警察為民服務之精神。

(中時)