澎湖5／1起增開航行夜泊七美航班

落實照顧離島居民、便利望安、七美二鄉離島居民交通往返及公務洽公之便及議會議員關心建議，澎湖縣政府公共車船處規劃調度南海之星空檔或租用民間快艇航行夜泊七美航班，於每年5月至9月，每週一、三17：30分馬公→望安→七美並夜泊七美；週二、四上午06：00開航七美→望安→馬公，每週往返2航次。

車船處表示，若實施本項航班，不僅係執行縣長政見貫徹縣府照顧離島居民、便利望安、七美二鄉離島居民交通往返及公務洽公之便，搭乘選擇性增加，並符合民眾海上交通需求及經營成本收支比例原則，達到資源有效利用最大化。同時，為減少資源浪費，本項增開夜泊七美航班必須依照使用者付費原則收費；但為兼顧離島居民福利，車船處將會給予設籍望安、七美居民搭乘馬公-望安或馬公-七美票價為200元的優惠(是全票440元之45%)，一般乘客則仍依車船處公告票價表收費。詳情可上澎湖縣政府公共車船管理處網站查詢。

(中時)