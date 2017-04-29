柯文哲「內傷」 柯媽批打人的就是壞人
台北市長柯文哲傳出因為月初跑步跌倒，加上在立法院為遭反對年金改革民眾推擠，胸腹部也出現「內傷」。今天下午他和爸媽同台出席活動，柯媽何瑞英忍不住替兒子抱不平，不但批評「打人的就是壞人」，還說兒子沒有做錯事、每天努力工作，不懂為什麼這樣被人欺負，希望他趕快看醫生、好好休息，否則讓當媽媽的很難受。
柯文哲與柯爸、柯媽同台出席國際單親兒童文教基金會2017第四屆傑出弱勢單親母親表揚暨母親節活動，提到柯文哲身體不適，一向愛子心切的柯媽媽說，這是什麼社會？打人的就是壞人，尤其柯文哲每個禮拜工作7天，這麼認真還打他、罵他，讓她很難受。
柯媽媽還說，是在電視上看到新聞才知道兒子受傷，平常都忙到電話打不通、通了也不能接，母親節不回家看她沒關係，但要多休息。媒體追問「怎麼不管管他？」柯媽媽說，他行程這麼多，難道要把他抓住嗎？
(中時)
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