民眾高呼「賴總統好」 賴清德微笑不語

台南市文化局推出「契紙非凡－南瀛古文書特展」，市長賴清德巡禮展場後，在互動習字台提筆寫下「賣身契」3字。(曹婷婷攝)

賴清德巡禮古文書展後，寫下賣身契3字，引起民眾解讀。(曹婷婷攝)

配合鄭成功開台356週年紀念，台南市文化局推出「契紙非凡－南瀛古文書特展」，市長賴清德巡禮展場後，在互動習字台提筆寫下「賣身契」3字，現場有人笑問是否賣給國家？一旁更有人高呼「賴總統好」，賴清德則是微笑不語。

「2017鄭成功祭典暨開臺356週年系列活動」重頭戲「契紙非凡－南瀛古文書特展」今天上午開展，展出古文書種類包括財產賣契、典契及鬮書等，年代更橫跨了清代康熙年間至日治時期年間。

賴清德表示，透過這些豐富的文物資料，不僅帶領大家回到300年前的大台南地區，認識各族群的生活軌跡，同時也能讓參觀民眾了解臺灣與世界各國互動發展的歷史進程。

除展出古文書外，現場更實景復原清代台南十字街的益聲商號店面，並以傳統街區意象貫穿全場，讓參觀民眾體驗當時商業繁榮的盛況。展場動線最後並設置大型互動習字台，邀請參觀者提筆寫字。

(中時)