歡慶母親節 太平、龍井表揚模範媽媽
提前慶祝母親節，台中市龍井、太平區公所今天舉辦「模範母親表揚」活動，其中，住在太平區中興里的徐許桂蘭今年92歲，多年來不離不棄照顧中風臥床的丈夫，並育有4子1女，獲得表揚；龍井區則有19名模範母親、9名孝行楷模受獎。
龍井區的表揚活動由龍崗幼兒園小朋友表演揭開序幕，緊接著，龍井鄉舞蹈協會演出優雅的民俗舞將氣氛帶上高潮。龍井區長戴燕如表示，母親是每個家庭的精神支柱，做為兒女的如果能常常陪伴身旁、表示對母親的感謝，媽媽們最能感到欣慰與開心。
文化局長王志誠代表市長林佳龍參加太平區的表揚活動，他逐一與受獎者拍照留念，並祝所有媽媽「母親節快樂」。王志誠說，不管身在何處，在母親節前夕，只要一通電話、一個擁抱或一個禮物，都能向媽媽表達最深的愛。
太平區長陳小菲則說，世界上最偉大的職業非母親莫屬，沒有豐厚薪水、沒有假期，利用母親節前夕，公所舉辦「馨香的五月，感恩的歲月」表揚活動，盼讓子女能為父母的事蹟深感驕傲，傳承優良的傳統。
(中時)
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