板橋果菜市場假日農民市集 10元蔬果湧搶購人潮
板橋果菜批發市場5月7日將正式開幕，今（29日）、明（30日）兩天率先推出假日農民市集活動，今天上午10時祭出10元高麗菜促銷活動，現場吸引大批搶購人潮，數百顆高麗菜馬上銷售一空。
明天將推出3顆芭樂10元搶購吸客，參加粉絲頁打卡贈送活動紀念品，板橋果菜批發市場邀請民眾周末作伙逛市集。
新北市果菜運輸公司總經理江惠貞表示，4月29日到5月28日每周六、日假日農民市集，現場有各式農特產品、美食攤位、文創商品和可愛的胖卡車，周周好康10元蔬果促銷活動，5月7日開幕當天，更是活動精彩驚喜不斷，邀請資深藝人馬如龍夫婦、人氣網紅蘇心甯Lala到場，現場另有1元搶標當季蔬果、人氣神奇寶貝見面會以及蔬果互動遊戲等等精彩活動，不僅好吃、好買更是好玩，歡迎大家一起相招來市場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。