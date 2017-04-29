板橋果菜市場假日農民市集 10元蔬果湧搶購人潮

板橋果菜市場今天推出10元高麗菜促銷活動。（王揚傑翻攝）

板橋果菜批發市場5月7日將正式開幕，今（29日）、明（30日）兩天率先推出假日農民市集活動，今天上午10時祭出10元高麗菜促銷活動，現場吸引大批搶購人潮，數百顆高麗菜馬上銷售一空。

明天將推出3顆芭樂10元搶購吸客，參加粉絲頁打卡贈送活動紀念品，板橋果菜批發市場邀請民眾周末作伙逛市集。

新北市果菜運輸公司總經理江惠貞表示，4月29日到5月28日每周六、日假日農民市集，現場有各式農特產品、美食攤位、文創商品和可愛的胖卡車，周周好康10元蔬果促銷活動，5月7日開幕當天，更是活動精彩驚喜不斷，邀請資深藝人馬如龍夫婦、人氣網紅蘇心甯Lala到場，現場另有1元搶標當季蔬果、人氣神奇寶貝見面會以及蔬果互動遊戲等等精彩活動，不僅好吃、好買更是好玩，歡迎大家一起相招來市場。

(中時)