台馬輪安全返回基隆港 原因是配電盤故障
安全返港！因為配電盤變壓器故障致失去動力的台馬輪，今日上午10時50分已平安泊靠基隆港西6號碼頭，由基隆港務分公司調派基1401及1324兩艘拖船協助該輪拖帶進基隆港，船上21位船員安全上岸。
連江縣政府秘書長張龍德表示，台馬輪昨日下午於富貴角西北45海里處，發電機突然失去動力，船上載有5名乘客及23名船員，海洋總局獲報後立即調派宜蘭艦及巡防艇前往救援，晚間成功接駁5名乘客至淡水。
連江航業董事長林德建表示，台馬輪因為配電盤進水所以失去動力，目前相關人員正在基隆港碼頭做檢查中，看是因為機件老舊還是人員保養有疏漏，大約需要1、2天的維修時間。
交通部航港局表示，在連續假期前，台馬輪居然失去動力，讓原本就要應付大批旅客的船公司蠟燭兩頭燒，經航港局、連江縣府協調後，船公司先聯繫位於臺北港的拖船公司「史密特401號」前往救援，昨晚8時許抵達事故海域，同時協調合富快輪頂替台馬輪，與台馬之星共同分擔旅客量。
航港局北部務中心港政科長何文智表示，經了解故障原因不算嚴重，是發電機配電盤的變壓器故障，動力無法啟動，但船上又沒有配料可換，因而失去動力。如果檢修完成，希望盡早可以重新行駛，但還要視狀況，今天晚上台馬之星會開航，載運旅客從基隆到馬祖。
(中時)
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