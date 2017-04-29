MLB》達比修展愛心 收容所前救回比特犬

遊騎兵投手達比修有與收養的比特犬。(摘自達比修推特)

遊騎兵投手達比修有已經養了5隻狗，但是看到即將被送入收容所的母狗「Sage」的時候，他還是心軟了。「沒有人收養那隻狗，她會被送進收容所，我沒辦法忍受這種事。」達比修當晚跟妻子商量之後，立刻就去把Sgae接回家。

「如果我按照正常先發輪值，我那晚就會先去睡了，就不可能在推特上看到那隻狗的消息。」原來達比修有恰好多輪一天休息日，這也讓Sage得以成為他的家庭的一員。雖然是較凶猛的比特犬，但她很快就接受了達比修的愛心。達比修的前幾隻狗也是他收養來的，他也奉勸狗主人，「養了狗就要對牠負責任，請先確定你有這個能力。」

(中時電子報)