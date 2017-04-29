被爆與53歲老闆不倫戀 女偶像曝：當他是父親

前女團成員橋本奈奈未，與相差29歲的唱片公司老闆傳出緋聞。 (圖/橋本奈奈未IG)

日本女團乃木坂46前成員橋本奈奈未，近期被周刊爆出不倫戀，對象竟是唱片公司53歲老闆村松俊亮，這讓她發聲明澄清兩人並無過從甚密，力駁「戀愛關係」，除了相差29歲的戀情令人詫異，更自曝本身家務事，消息曝光震驚所有粉絲。

橋本奈奈未雖已離團，但仍破例以畢業成員身分，透過官方網站澄清這段「不倫戀」，她表示唱片公司老闆被拍到出入住處，主要是近期遭到跟蹤狂騷擾，為了顧及自身安全才會護送她回家，而且只送到電梯門口沒有進家門，在還沒從乃木坂46畢業前，其他經紀人也會護送回家，對於謠言越傳越荒謬，讓她內心感到相當難過。

此外她也首度暢談家務事，對於自幼就沒父親的她而言，村松俊亮就像是自己的親生父親，許多大小事情都會找他討論溝通，而母親受訪時也直呼村松俊亮就把奈奈未當親生女兒在疼，極力撇清這段不倫戀。

(中時電子報)