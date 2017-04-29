新北東土庫西大同 五一連假初階山岳輕鬆攻頂
坐落在新北市東西兩側的深坑土庫岳以及樹林大同山因坡度平緩，沿線步道鋪設完整成為山友們熱愛的親子登山地點，其中大同山腳下的新北市武器公園近日完成整建，而土庫岳也正值螢火蟲季，提供五一勞動節連假踏青新選擇。
民政局表示，土庫岳位於新北深坑與北市南港分界高點，海拔389公尺，沿途有罕見瀕臨絕種的筆筒樹林景觀，夜晚欣賞過螢火蟲後，更可以到老街品嘗深坑豆腐的好滋味。
土庫里長高太郎組織志工與里民經常在假日前往步道淨山，維護環境同時運動養生，就連里內高齡80歲的長者為了維護家鄉美麗的風景；往返土庫里及公車站間的便道貫通後，土庫里民搭車不用再繞路，至少節省通勤時間30分鐘以上，沿途候車亭跟站牌也完成整修，建議到土庫岳春遊的民眾可搭乘660、666、949及912路公車，避免塞車。
另樹林區大同山海拔 237 公尺，步道長度約 5 公里，在公所完成步道鋪面，以及景觀台與登山路線指標更新後，不僅步道美觀，每到假日還會吸引不少年輕人前來此處野跑，平緩的步道更是許多銀髮族健身首選，山頂更因為四周沒有遮蔽，成為網友票選媲美文化大學與台中望高寮的知名夜景觀賞地點。
大同山旁的新北市武器公園近期不僅更新16項陸海空陳展武器，並鋪上高壓地磚鋪面，方便推著娃娃車的父母及坐輪椅人士參訪。
(中時)
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