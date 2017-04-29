戴資穎明戰山口茜 爭亞錦賽台灣第一金

躍居世界球后、高雄出身的戴資穎，將替中信兄弟開球。(Badminton提供)

台灣從未在羽球亞錦賽奪金的歷史，明天有機會畫下句點了！「世界球后」戴資穎29日對決世界排名57的韓國李張美，沒給這位黑馬任何機會，只花32分鐘就以21比8、21比16勝出，挺進武漢亞錦賽女單決賽。

戴資穎拿下國際賽跨季21連勝，也改寫個人參加亞錦賽的最佳成績，明天將與大會第2種子、世界排名第5的日本好手山口茜爭后。兩人過去6度對戰各拿3勝，不過小戴加冕球后以來不曾碰過山口茜，上次遭遇是去年10月的丹麥公開賽，小戴力戰3局飲恨。

(中時電子報)