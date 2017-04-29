麥當勞25年前爆炸釀1警殉職 警政署長：勇氣飄盪忠烈祠
台北市民生東路麥當勞於民國81年遭人放置炸彈勒索，警員楊季章主動負責處理炸彈，雙手被炸斷，送醫不治殉職。警政署長陳國恩今天在臉書上表示，「捨身成仁的勇氣仍飄盪在忠烈祠內，英雄不該被忘記，謝謝你，季章」。
1992年4月28日，台北市民生東路、敦化北路口麥當勞，在男廁天花板內遭歹徒放置水銀炸彈勒索案，刑事局一隊防爆員楊季章預備拆除時，引發爆炸，楊員雙手當場被炸斷，重傷送醫後不治殉職。
警政署長陳國恩寫道：
記憶裡，你那英勇的轉身，彷彿還是昨天。
「今天我值班，就讓我來處理吧！」
厚重的防爆衣下，有最堅定的決心，把群眾擋在身後。
你，選擇獨自向前。
人群屏息凝氣，期待為英雄歡呼，
沒料到，驚天的一響不是喝采…
尖銳的氣壓從你的掌間炸了開來。
看著擔架上的你，鮮血如湧泉般無情地滴落，
此時的你才24歲的年華。
季章，在天上的你還好嗎？
是否偶爾也聽見麥當勞裏孩兒的歡笑嘻鬧聲，
時光流轉，我們不曾遺忘我們共同守護正義的回憶，
謝謝你，季章。
(中時電子報)
關鍵字：麥當勞
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