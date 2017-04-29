盆栽造景手工皂DIY 新北市大安庇護農場再出發
新北市樹林區大安庇護農場2004年成立，迄今已邁入第13年，近日農場除舊佈新、整頓環境，並於今（29）日舉辦感恩成果展，邀請各界共同見證大安的嶄新面貌。舞台區有庇護員工歌舞表演，長廊還有盆栽、手工包包等產品的展售與手工皂體驗課程。
市長朱立倫也特別到場與庇護員工共舞同樂，在新北市視障協會理事長林昌見、中華王爺慈善會理事長張昭隆的陪同下，與庇護員工一同種植一株福木樹苗，象徵大安農場能夠「幸福長久、永續經營」。
朱立倫表示，新北市境內有24家庇護工場，每家庇護工場都象徵著社會的愛心，而大安庇護農場走過13個年頭，也經歷過許多考驗，但幸好有社會各界的愛心支持，讓大安庇護農場得以整頓環境，展現煥然一新的面貌。
朱立倫說，雖然庇護工場的產品不一定完美，但每一件作品都是身障朋友努力的成果，呼籲社會大眾以實際行動支持庇護工場的產品，用各界的力量為身障朋友加油打氣。
勞工局表示，座落於樹林區備內街的大安庇護農場，是新北市庇護工場中唯一以農場型態經營的庇護場域，由勞工局委託視障協會設立，最多可為46位身心障礙者提供就業機會。大安庇護農場營業項目多元，包含盆栽、花草培育、文創木作手工藝等，今年更推出幸運草沐浴組以及DIY體驗教學等新項目，有興趣的民眾可電洽（02）2685-2017預約參訪，也可至臉書粉絲團查詢。
(中時)
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