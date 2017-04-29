角逐南市長寶座 陳亭妃發表形象短片阿嬤入鏡
民進黨台南市長選戰逐漸加溫，立委陳亭妃今天發表《台南自己的女兒》形象短片，片中敘述小時候與阿嬤一起坐區間車，阿嬤告訴她如何記住台南的地名，並藉此強調「台南就是她要擔的責任、她要顧的家」。
「小時候，小女孩跟著阿嬤一起搭上火車，把台南的地名念過一站又一站。阿嬤問，『妳是哪裡人？』她說，『我是台南人』。」陳亭妃公布的首支形象短片《台南自己的女兒》，走的是溫馨路線，內容重現小時候與阿嬤搭火車的回憶，她還在片中旁白說，火車代表台南感情的串連，一站接一站，台南就像一個家，深信台南只有團結一起，才能向前。
在片中擔任女主角的阿嬤，今年已經高齡95歲。被問到第一次當廣告女主角有什麼感想時，她略微不好意思地笑著說，「可以跟孫女陳亭妃相處好幾個小時，感覺很高興。」
陳亭妃表示，在國會，她站在民意第一線，腰彎得比誰都還低，傾聽民眾的聲音；在中央與地方，南北奔波的期間，雖然沒有再坐區間車，但是兒時的回憶都在。為了呼應主題，她更請來一群20歲到90歲的「台南女兒」共同站台，代表不同世代的聲音，也象徵用細心、愛心來照顧台南。
陳亭妃更同步公布最新文宣「下一站抵家台南」，並強調「讓台南女兒陳亭妃來照顧台南這個家」。但被問到這支廣告是否就是代表正式宣布參選市長時，她仍然沒有把話說白，只語帶玄機指出，「希望台南市民給她機會，來照顧台南這個家」。
(中時)
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