改槍PO臉書炫耀 下場就是被警盯上逮捕

周姓男子對槍械有興趣，竟自學改造槍彈，還拍照後PO在臉書上炫耀，不料下場就是被警逮。(劉宥廷翻攝)

警方在周男房內找到鑽頭、砂輪機、銼刀、底火、固定模具平台等改槍工具，以及3枚填滿火藥及鋼珠的土造爆裂物、霰彈槍半成品。(劉宥廷翻攝)

綽號「周董」的23歲周姓男子對槍械有興趣，竟自學改造槍彈，還拍照後PO在臉書上炫耀「你看厲害吧！」不料這炫耀文也被高市刑大鎖定，昨前往他位在台南住處查獲改造槍彈及工具外，還搜出毒品及3顆土造爆裂物，周父得知兒子改槍又吸毒，氣得飆罵。

周男將改造1支半成品的霰彈長槍拍照後，PO在臉書向友留言炫耀「你看厲害吧！」警方循線得知後，懷疑周男私自改槍，高市刑大偵4隊和刑事局偵8大隊組專案小組聯手偵辦；警研判，周男改槍地點就是其在台南市新化區大樓住處。

警方28日趁周男還在睡夢中，一早7時許持搜索票突襲周住處，周男父親剛好要外出工作，見警方上門嚇一跳；警方在周男房內找到鑽頭、砂輪機、銼刀、底火、固定模具平台等改槍工具，以及3枚填滿火藥及鋼珠的土造爆裂物、霰彈槍半成品，另在天花板搜出小包重0.24 公克安非他命毒品。

警調查說，周男高職餐飲科畢業後，和從事水電業的父親學習修水電技術，平日維修機電，因對改槍有興趣，在網路購買模型槍、子彈、火藥後，透過網路教學影片自學；警搜索過程中，周父當場怒罵兒「叫你別吸毒，還吸」，憤而將送兒子掛脖上的金項鍊扯下，深怕兒子典當拿去買毒。

警方趁機對周男曉以大義，周男還坦承前一天和女友去新竹南寮漁港，途中因改槍一事遭女友責罵，憤而把改造手槍和子彈扔進當地外環道路旁草叢裡，警方半信半疑地帶周男取槍，果真搜獲一把改造金牛座手槍；刑大把改造槍彈送鑑識中心初驗，具有殺傷力，懷疑他涉販槍，周雖否認，訊後仍遭法院裁定收押。

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(中時)