被猿完封後 富邦悍將盼止7連敗

羅力對抗林樺慶，盼助富邦走出低潮。(本報資料照)

富邦悍將昨被Lamigo桃猿洋投史博完封，苦吞7連敗，兩隊29日再度於新莊棒球場交戰，悍將推出先前替悍將止敗的王牌洋投羅力搶勝，力抗猿隊的小將林樺慶，期望能一掃連敗低潮，終止連敗。

羅力今年因傷4月初才回到球隊，前役對戰統一獅主投7局飆出10次三振，替悍將奪得本季客場第1勝，2場先發拿下1勝0敗，自責分率低到僅0.75。不過林樺慶同樣不好惹，他本季2場先發失分都不超過3分，但運氣不好，勝投遲遲未開張。

(中時電子報)