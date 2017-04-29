鋼筆勾勒情懷 傳達手寫的溫度
「您有多久沒有寫信了？手寫才有溫度，寄信更顯真情！」南投郵局29日邀請鋼筆達人王聖哲，傳授鋼筆書寫技巧，同時舉辦明信片書寫比賽，王聖哲評審後盛讚，南投人的書寫能力明顯優於其他縣市，令人驚豔！
南投郵局局長李木順表示，親筆書寫傳遞熱騰騰的感情，書寫者和受信者產生密切的聯繫，與用3C電子產品的即時傳訊，有很大的差別；因此，舉辦鋼筆達人講座，而且在母親節前，全國各地郵局提供免費母親節賀卡，歡迎民眾提筆書寫傳心意。
立委許淑華辦公室主任黃書杭說，他年輕時在金門服役，與女友聯繫都靠書信往來，還曾一封信寫了18張信紙，那種青春歲月的悸動，至今難忘！
縣議員曾振炎說，他在郵局上班時，秉持「使命必達」的郵差精神，曾經費盡千辛萬苦，將一封只寫「綠油精公司旁」的情書，送到收件人手上，這對情侶後來修成正果，還特別請他去參加婚筵，見證一段魚雁往返的愛情！
南投女婿王聖哲表示，因為父親喜愛毛筆字，他從小學1年級就學習書法，5年級時還遇到一位神父，教他英文書寫的技巧，因此，臨摹的字帖是英漢兼具；後來，他到美國學習製作小提琴，就以英文書寫的信件，贏得首肯，讓他為老師的唯一入室弟子；他製作的小提琴，以手寫製作保證書，更是相得益彰。
王聖哲說，毛筆攜帶不便，而鋼筆隨時隨地可以書寫，更有墨色濃淡變化的優點，比原子筆更有書寫的溫度；時下的電子產品，傳訊一發即至，「已讀不回」卻讓人焦躁，失去了以前書信往返時，那種細心琢磨落筆，等待回信的蘊蓄、古典溫馨的感覺！
王聖哲表示，他跑遍各地，發現都會區民眾的書寫能力普遍下降，可能與3C產品普及有關，而看了南投人書寫的字體，不論大人小孩都寫得很漂亮，可見家長、學校都很重視；也希望大家多用鋼筆書寫，既能紓壓、修身養性，還可留下美好回憶。
(中時)
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