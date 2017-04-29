離婚王菲18年 竇唯首度現身在「她」照片

竇靖童分享與父親竇唯合影。（圖／翻攝自Leah童Dou微博）

王菲18年前和竇唯離婚。（圖／達志影像）

天后王菲1999年與竇唯離婚，兩人共同育有一女竇靖童，竇唯最近常被路人「野生捕獲」，不再受到狗仔追逐的他，雖略顯發福、留著大鬍子、髮線略高，但更飄自在仙氣，今(29日)凌晨竇靖童首度PO出父女倆合影，可見兩人都酷勁十足，網友也感動表示：「歷史時刻，活久見！」

竇唯本月初曾被網友爆料現身麵店，獨自用餐的他不拒被要求與其他客人併桌，被認出後也大方和粉絲合影，爆料網友形容竇唯：「人特好，一點兒架子都沒有！滿滿的回憶。」其他網友也十分羨慕。

今凌晨竇靖童在微博主動貼出跟爹的難得合影，竇唯戴上黑墨鏡與黑帽，竇靖童則穿羽絨外套，頭再戴上卡其色鴨舌帽，她還特地PS這張照片，中間加上文字「K.O.」，粉絲笑回：「最酷父女」、「童童，我表白一下你的爸爸」、「淚流滿面，真好」。

(中時電子報)